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ТЭК 01.03.2018 20:26

Цены на нефть ускорили падение в четверг, Brent подешевела до $63,43 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила падение на укреплении доллара и росте добычи в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:08 упала на $1,3 (2,01%) - до $63,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к указанному времени на $1,11 (1,8%) - до $60,53 за баррель.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 3,02 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,48 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 960 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Они ожидали снижения резервов как бензина, так и дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

При этом добыча нефти в США обновила исторический максимум. На минувшей неделе она выросла на 13 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,283 млн б/с.

Вместе с тем дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стало укрепление курса доллара. В четверг доллар дорожает к евро на 0,13%, к иене - на 0,35%. Подорожание доллара снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров, цены на которые номинированные именно в американской валюте.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что китайская компания PetroChina достигла соглашения о возобновлении закупок нефти в Ливии. Китай не закупал ливийскую нефть с 2013 года.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]