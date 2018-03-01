Цены на нефть ускорили падение в четверг, Brent подешевела до $63,43 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила падение на укреплении доллара и росте добычи в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:08 упала на $1,3 (2,01%) - до $63,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к указанному времени на $1,11 (1,8%) - до $60,53 за баррель.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 3,02 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,48 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 960 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Они ожидали снижения резервов как бензина, так и дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

При этом добыча нефти в США обновила исторический максимум. На минувшей неделе она выросла на 13 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,283 млн б/с.

Вместе с тем дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стало укрепление курса доллара. В четверг доллар дорожает к евро на 0,13%, к иене - на 0,35%. Подорожание доллара снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров, цены на которые номинированные именно в американской валюте.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что китайская компания PetroChina достигла соглашения о возобновлении закупок нефти в Ливии. Китай не закупал ливийскую нефть с 2013 года.