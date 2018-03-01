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Дальнее зарубежье 01.03.2018 20:39

Глава Генштаба Турции неожиданно прибыл в Ирак обсуждать проблему Рабочей партии Курдистана - СМИ

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал Хулуси Акар в четверг прибыл с неожиданным визитом в Ирак, сообщает турецкая газета "Йени шафак".

В Багдаде генерал должен будет провести переговоры, посвященные совместным усилиям двух стран в борьбе с терроризмом в регионе.

"Йени шафак" уточняет, что в первую очередь стороны обсудят проблему Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, против группировки ИГ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБ, ИРАК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]