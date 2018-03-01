Глава Генштаба Турции неожиданно прибыл в Ирак обсуждать проблему Рабочей партии Курдистана - СМИ

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал Хулуси Акар в четверг прибыл с неожиданным визитом в Ирак, сообщает турецкая газета "Йени шафак".

В Багдаде генерал должен будет провести переговоры, посвященные совместным усилиям двух стран в борьбе с терроризмом в регионе.

"Йени шафак" уточняет, что в первую очередь стороны обсудят проблему Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, против группировки ИГ.