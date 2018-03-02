Безработица в Японии в январе снизилась до минимума почти за 25 лет

Безработица в Японии в январе 2018 года снизилась до минимального уровня почти за 25 лет, что указывает на продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда.
Японские власти надеются, что этот фактор будет способствовать усилению темпов роста зарплат в стране, что, в свою очередь, поддержит потребительские расходы и экономический подъем.
Безработица в Японии в январе уменьшилась до 2,4% - минимального уровня с апреля 1993 года, свидетельствуют официальные данные. В декабре показатель составил 2,7%.
Другой индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы приходится 159 открытых вакансий - это максимум за 44 года.
Глава Банка Японии Харухико Курода неоднократно заявлял о том, что меняющаяся ситуация на рынке труда должна способствовать росту зарплат, повышению расходов и усилению инфляции.
Эксперты полагают, что в дальнейшем японский рынок труда перестанет сжиматься, и показатель безработицы может немного увеличиться, пишет MarketWatch. Тем не менее, по их мнению, безработица будет оставаться около январского минимума.
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