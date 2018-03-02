Госдепартамент США одобрил поставки Украине комплексов Javelin

Американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщается на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона.
"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн", - говорится сообщении, размещенном на сайте агентства.
В нем указывается, что Агентство направило соответствующий проект сделки для утверждения в конгресс.
Агентство сообщает, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.
"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорится в сообщении.
В нем подчеркивается, что поставки "не нарушат базовый военный баланс в регионе".
Поставщиком в случае утверждения сделки будет выступать Raytheon/Lockheed Martin.
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