Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 18° 5 Мар 14°

Дальнее зарубежье 02.03.2018 11:20

Госдепартамент США одобрил поставки Украине комплексов Javelin

Американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщается на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона.

"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн", - говорится сообщении, размещенном на сайте агентства.

В нем указывается, что Агентство направило соответствующий проект сделки для утверждения в конгресс.

Агентство сообщает, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что поставки "не нарушат базовый военный баланс в регионе".

Поставщиком в случае утверждения сделки будет выступать Raytheon/Lockheed Martin.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ


Похожие новости


Встреча представителей Севера и Юга Кореи - первый шаг к денуклеаризации полуострова - Госдеп США Госдеп США будет тесно сотрудничать с союзниками по всему миру по новой стратегии нацбезопасности - Тиллерсон Тиллерсон обсудит с Лавровым и Ван И вопросы КНДР по телефону - госдеп Тиллерсон не считает правильным ставить знак равенства между ядерными проблемами Ирана и КНДР Тиллерсон и Лавров подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций в Сирии - госдеп Резкие высказывания властей США о КНДР не означают отказа от попыток мирно решить проблему - Тиллерсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]