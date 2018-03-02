Путин: испытания ракет с ядерным двигателем прошли удачно

Россия провела удачные испытания ракет с ядерным двигателем, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.
"Они все прошли удачно. Каждая из этих систем имеет различную степень готовности, некоторые из них уже на боевом дежурстве в войсках", - сказал президент РФ в интервью, фрагменты которого были показаны российским "Первым каналом".
По словам президента, испытания проведены "очень хорошо". "Некоторые ракеты все еще нуждаются в доработке, другие уже доступны для войск и находятся в боевой готовности", - отметил В.Путин.
Он подчеркнул, что "каждая система, о которой говорилось сегодня (в послании Федеральному собранию - ИФ), без труда обходит систему противоракетной обороны".
Кроме того, он высказал мнение, что "аналитики, которые заявляют о начале новой "холодной войны" не являются в действительности аналитиками, они занимаются пропагандой". "Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась именно в тот момент, когда США вышли из Договора по противоракетной обороне", - подчеркнул президент РФ.
Накануне В.Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
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