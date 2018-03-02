Продюсерская компания Вайнштейнов все же договорилась с группой инвесторов о продаже активов

Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, все же договорилась с группой инвесторов о продаже основной части своих активов.

Это, вероятно, поможет компании, находящейся в кризисном состоянии с момента выдвижения обвинений в сексуальном домогательстве против Х.Вайнштейна в октябре прошлого года, избежать банкротства.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, инвесторы возьмут на себя долг Weinstein в размере $225 млн, а также инвестируют в новую компанию порядка $275 млн.

Несколько дней назад Weinstein Co. объявила, что у компании не остается выбора, кроме как подать иск о банкротстве, после провала переговоров с группой инвесторов, в числе которых предпринимательница и бывшая руководитель Управления США по делам малого бизнеса Мария Контрерас-Свит.

"Наша команда рада объявить, что мы сделали важный шаг и достигли соглашения о покупке активов Weinstein Co., чтобы создать новую компанию с новым советом директоров и новой концепцией, воплощающей принципы, которых мы придерживаемся с момента начала этого процесса прошлой осенью", - говорится в заявлении, опубликованном Марией Контрерас-Свит.

Скандал вокруг одного из основателей компаний Miramax Films и The Weinstein Company американского продюсера Х.Вайнштейна разгорелся в начале октября. О сексуальных домогательствах со стороны Х.Вайнштейна объявили более 100 актрис и сотрудниц его компаний.

Впоследствии обе созданные Х.Вайнштейном и его братом компании объявили об отстранении продюсера от обязанностей генерального директора.

Х.Вайнштейн также был исключен из Американской академии кинематографических искусств и наук, британской академии кино и телевидения BAFTA и из американской Телевизионной академии.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк в феврале подал иск к Weinstein Co., что затормозило процесс переговоров компании с инвесторами о продаже активов. По мнению прокурора, продажа компании оставила бы тех, кто пострадал от сексуальных домогательств и других нарушений со стороны Вайшнтейнов, без справедливой компенсации. При этом прокурор не требовал запретить или приостановить продажу продюсерской компании.