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СНГ 02.03.2018 10:51

Шесть человек погибли при пожаре в общежитии в Казахстане

Шесть человек стали жертвами пожара в общежитии в пригороде города Атырау в Казахстане, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

"Нашли еще двух погибших. Итого на данный момент шесть погибших и 4 пострадавших", - сказал Р.Иманкулов в пятницу.

В пятницу утром в 40 км от Атырау на территории Кызылкугинского района на объекте стройплощадки "Газотурбинной электростанции" Карабатан произошел пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка.

По данным Комитета по ЧС, во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек.

"Четыре человека получили ожоги и направлены в областную больницу города Атырау", - проинформировали в ведомстве.

Площадь составила пожара порядка 500 кв.м. Пожар локализован в 10:25 и ликвидирован в 10:45. Причина пожара выясняется, добавили в Комитете по ЧС.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]