Шесть человек погибли при пожаре в общежитии в Казахстане

Шесть человек стали жертвами пожара в общежитии в пригороде города Атырау в Казахстане, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

"Нашли еще двух погибших. Итого на данный момент шесть погибших и 4 пострадавших", - сказал Р.Иманкулов в пятницу.

В пятницу утром в 40 км от Атырау на территории Кызылкугинского района на объекте стройплощадки "Газотурбинной электростанции" Карабатан произошел пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка.

По данным Комитета по ЧС, во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек.

"Четыре человека получили ожоги и направлены в областную больницу города Атырау", - проинформировали в ведомстве.

Площадь составила пожара порядка 500 кв.м. Пожар локализован в 10:25 и ликвидирован в 10:45. Причина пожара выясняется, добавили в Комитете по ЧС.