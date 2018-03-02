В Восточной Гуте началась четвертая гуманитарная пауза

Четвертая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в пятницу в 9.00 (11.00 ), она продлится до 14:00 по местному времени.

Накануне Центр по примирению враждующих сторон открыл "горячую линию" для жителей Гуты. В первый день специалисты центра приняли более 30 обращений.

"За первый день работы "горячей линии", организованной в центре по примирению враждующих сторон в городе Дамаск, в наш адрес поступило более 30 обращений от мирных жителей Восточной Гуты, а также от их близких и родственников в Дамаске. В своих обращениях люди жалуются на отсутствие медицинской помощи, воды, продуктов питания, электричества", - заявил журналистам начальник отдела переводчиков Центра по примирению Александр Масленников.

"В наш адрес поступили жалобы также о том, что боевики завысили цены на предметы первой необходимости, а также на продукты питания в десятки раз. У людей нет возможности нормально питаться, и многие готовы пойти на то, чтобы начать питаться бродячими животными", - отметил он.

По его словам, некоторые местные жители предпринимали попытки подкупа боевиков в обмен на возможность покинуть район Восточной Гуты, однако боевики не идут даже на это.

А.Масленников также добавил, что многие жители из-за отсутствия электричества и газа вынуждены в качестве топлива использовать собственную одежду и обувь.

Три предыдущих гуманитарных паузы, проходивших с начала недели, завершились ничем - боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

Ранее представитель центра по примирению генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что мирные жители Восточной Гуты массово связываются с представителями сирийских правозащитных организаций с просьбой о содействии в их выводе с территорий, захваченных боевиками. По словам генерала, боевики продолжают вести минометный обстрел гуманитарного коридора в Мухайам аль-Вафидин.

Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии САР. В поселении Аль-Дувейр близь гуманитарного коридора развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания.