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Дальнее зарубежье 02.03.2018 12:27

В Литве автобус врезался в дерево, пострадали 16 человек

Автобус, пассажиры которого ехали на ярмарку Казюкаса в Вильнюс из польского Люблина, съехал с дороги в Алитусском районе Литвы.

Как сообщили в полиции, авария произошла в четверг около 18:00 в районе деревни Милославас.

По предварительным данным, на кольцевом перекрестке водитель не справился с управлением. Автобус съехал с дороги, врезавшись в дерево, он завис над канавой. В полиции уточнили, что при этом транспорт не перевернулся.

В автобусе ехали 46 человек.

Пострадали 16 человек, из них пять - несовершеннолетние. Как сообщает алитусская полиция, тяжелых ранений они не получили.

Один пассажир из-за перелома позвонков госпитализирован в больницу Алитуса.

Не исключается, что ДТП произошло из-за сложных погодных условий, плохой видимости и скользкого дорожного покрытия.

Водитель автобуса был трезв.

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Тэги: ЛИТВА, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]