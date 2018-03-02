В Литве автобус врезался в дерево, пострадали 16 человек

Автобус, пассажиры которого ехали на ярмарку Казюкаса в Вильнюс из польского Люблина, съехал с дороги в Алитусском районе Литвы.

Как сообщили в полиции, авария произошла в четверг около 18:00 в районе деревни Милославас.

По предварительным данным, на кольцевом перекрестке водитель не справился с управлением. Автобус съехал с дороги, врезавшись в дерево, он завис над канавой. В полиции уточнили, что при этом транспорт не перевернулся.

В автобусе ехали 46 человек.

Пострадали 16 человек, из них пять - несовершеннолетние. Как сообщает алитусская полиция, тяжелых ранений они не получили.

Один пассажир из-за перелома позвонков госпитализирован в больницу Алитуса.

Не исключается, что ДТП произошло из-за сложных погодных условий, плохой видимости и скользкого дорожного покрытия.

Водитель автобуса был трезв.