В Литве автобус врезался в дерево, пострадали 16 человек

Автобус, пассажиры которого ехали на ярмарку Казюкаса в Вильнюс из польского Люблина, съехал с дороги в Алитусском районе Литвы.
Как сообщили в полиции, авария произошла в четверг около 18:00 в районе деревни Милославас.
По предварительным данным, на кольцевом перекрестке водитель не справился с управлением. Автобус съехал с дороги, врезавшись в дерево, он завис над канавой. В полиции уточнили, что при этом транспорт не перевернулся.
В автобусе ехали 46 человек.
Пострадали 16 человек, из них пять - несовершеннолетние. Как сообщает алитусская полиция, тяжелых ранений они не получили.
Один пассажир из-за перелома позвонков госпитализирован в больницу Алитуса.
Не исключается, что ДТП произошло из-за сложных погодных условий, плохой видимости и скользкого дорожного покрытия.
Водитель автобуса был трезв.
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