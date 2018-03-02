Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 18° 5 Мар 14°

Дальнее зарубежье 02.03.2018 12:44

В Венесуэле решили перенести президентские выборы на 20 мая

В Национальном избирательном совете Венесуэлы объявили о решении перенести президентские выборы на 20 мая, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

Глава совета Тибисай Лусена объявила о новой дате выборов и подчеркнула, что регистрация кандидатов завершится 2 марта. Кроме того, до 10 марта продлится регистрация избирателей, желающих проголосовать на выборах.

Изначально планировалось, что выборы состоятся 22 апреля, однако позже власти высказались за перенос голосования на конец мая. Это позволит одновременно провести и выборы в местные органы власти.

Основными претендентами на победу в борьбе за пост главы государства считаются действующий президент Николас Мадуро и представляющий оппозицию бывший губернатор Энри Фалькон. При этом многие оппозиционеры отказываются участвовать в выборах, считая, что голосование не будет честным.

"До сих пор говорила, что то, что нас ждет 22 апреля, - это не выборы. Теперь я буду говорить, что 20 мая - это не выборы. Проблема не в дате, а в том, что это - обман", - написала в "Твиттере" видная сторонница венесуэльской оппозиции Дельса Солорсано.

ЭФЭ приводит слова представителя госдепа США, который, комментируя в пятницу на условиях анонимности развитие событий в Венесуэле, раскритиковал организацию голосования.

"Свободные и честные выборы должны предусматривать участие всех партий и всех политических лидеров. Нужен правильно составленный график, нужны достойные доверия международные наблюдатели, а также - независимая структура по организации голосования", - сказал собеседник агентство.

Ранее, напоминает ЭФЭ, США заявляли, что не намерены признавать результаты выборов лидера Венесуэлы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ, ПЕРЕНОС


Похожие новости


Президентские выборы в Венесуэле назначены на 22 апреля - избирательный совет Президент Венесуэлы Мадуро подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок Президент Венесуэлы объявил о готовности идти на второй срок Президент Венесуэлы заявил о победе правящей партии на выборах в большинстве муниципалитетов Президент Венесуэлы отстраняет от президентских выборов оппозиционные партии - СМИ В Венесуэле стартовали выборы в учредительное собрание

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]