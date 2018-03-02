В Венесуэле решили перенести президентские выборы на 20 мая

В Национальном избирательном совете Венесуэлы объявили о решении перенести президентские выборы на 20 мая, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

Глава совета Тибисай Лусена объявила о новой дате выборов и подчеркнула, что регистрация кандидатов завершится 2 марта. Кроме того, до 10 марта продлится регистрация избирателей, желающих проголосовать на выборах.

Изначально планировалось, что выборы состоятся 22 апреля, однако позже власти высказались за перенос голосования на конец мая. Это позволит одновременно провести и выборы в местные органы власти.

Основными претендентами на победу в борьбе за пост главы государства считаются действующий президент Николас Мадуро и представляющий оппозицию бывший губернатор Энри Фалькон. При этом многие оппозиционеры отказываются участвовать в выборах, считая, что голосование не будет честным.

"До сих пор говорила, что то, что нас ждет 22 апреля, - это не выборы. Теперь я буду говорить, что 20 мая - это не выборы. Проблема не в дате, а в том, что это - обман", - написала в "Твиттере" видная сторонница венесуэльской оппозиции Дельса Солорсано.

ЭФЭ приводит слова представителя госдепа США, который, комментируя в пятницу на условиях анонимности развитие событий в Венесуэле, раскритиковал организацию голосования.

"Свободные и честные выборы должны предусматривать участие всех партий и всех политических лидеров. Нужен правильно составленный график, нужны достойные доверия международные наблюдатели, а также - независимая структура по организации голосования", - сказал собеседник агентство.

Ранее, напоминает ЭФЭ, США заявляли, что не намерены признавать результаты выборов лидера Венесуэлы.