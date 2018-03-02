Президент Алиев взял под контроль расследование причин пожара в наркоцентре в Баку - МВД и генпрокуратура Азербайджана

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в результате которого погибли 24 человека.

"По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Кроме этого, сформирована оперативно-следственная группа из представителей Генпрокуратуры, МВД и МЧС Азербайджана", - отмечается в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.

По данным силовых ведомств, расследование происшествия находится под личным контролем президента страны Ильхама Алиева.

Пожар в здании Республиканского Наркологического центра в Баку произошел в пятницу рано утром.

По данным МВД, Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана в результате пожара погибли 24 человека.