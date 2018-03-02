Президент Алиев прибыл на место пожара в Баку, в котором погибли 24 человека

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в пятницу на место пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в котором погибли 24 человека, сообщает сайт главы государства.

Руководители силовых структур Азербайджана проинформировали президента о происшествии.

Пожар в здании Республиканского Наркологического центра в Баку произошел в пятницу рано утром.

По данным МВД, Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана в результате пожара погибли 24 человека.

А.Азизов