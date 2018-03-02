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Происшествия 02.03.2018 11:35

Президент Алиев прибыл на место пожара в Баку, в котором погибли 24 человека

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в пятницу на место пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в котором погибли 24 человека, сообщает сайт главы государства.

Руководители силовых структур Азербайджана проинформировали президента о происшествии.

Пожар в здании Республиканского Наркологического центра в Баку произошел в пятницу рано утром.

По данным МВД, Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана в результате пожара погибли 24 человека.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]