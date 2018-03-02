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СНГ 02.03.2018 11:42

Три человека погибли на пожаре в Татарстане

Пожар в одной из квартир дома в Чистополе в Татарстане унес жизни трех человек.

"Тела трех человек были обнаружены в ходе тушения пожара: женщина 1937 года рождения найдена в зале, мужчина 1969 года рождения и еще один человек, личность которого в настоящее время устанавливается, обнаружены в спальной", - сказал агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в четырехквартирном доме по улице Мира поступило в 2.51 мск на пульт пожарной охраны Чистопольского района республики.

Пожарные немедленно выехали по вызову. Из дома, где вспыхнул пожар, были эвакуированы пять человек.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]