Три человека погибли на пожаре в Татарстане

Пожар в одной из квартир дома в Чистополе в Татарстане унес жизни трех человек.

"Тела трех человек были обнаружены в ходе тушения пожара: женщина 1937 года рождения найдена в зале, мужчина 1969 года рождения и еще один человек, личность которого в настоящее время устанавливается, обнаружены в спальной", - сказал агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в четырехквартирном доме по улице Мира поступило в 2.51 мск на пульт пожарной охраны Чистопольского района республики.

Пожарные немедленно выехали по вызову. Из дома, где вспыхнул пожар, были эвакуированы пять человек.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.