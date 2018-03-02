Число коммерческих структур в Китае в марте может впервые превысить 100 млн

Число коммерческих структур в Китае, включая торговые компании, частные предприятия и сельские кооперативы, в марте 2018 года может впервые превысить 100 млн, заявил руководитель Главного государственного управления торгово-промышленной администрации Чжан Мао.
Как сообщает агентство "Синьхуа", в настоящее время в Китае функционирует 99,6 млн таких организаций.
Причем темпы создания новых бизнес-единиц ускорились с 31 тыс. в сутки в 2013 году до 52 тыс. в день в начале 2018 года.
Для поддержки бизнеса правительство Китая упростило административные проверки, процедуру утверждения новых предприятий, налоговые выплаты, процедуру подачи заявок на получение разрешения, водо-, электро- и газоснабжение, а также регистрацию недвижимости.
Самому пожилому избирателю в Азербайджане 124 года - глава ЦИК
Глава МИД Марокко обсудит в Баку вопросы развития двустороннего сотрудничества
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Еврокомиссия проинформирована украинской стороной о ситуации с транзитом российского газа - представитель ЕК
AZAL и Etihad Airways 2 марта начали выполнение совместных рейсов по маршруту Абу-Даби–Баку– Абу-Даби
Азербайджан и Марокко в I полугодии планируют подписание новых соглашений для расширения сотрудничества – посол в Баку
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу больше 2,6 тыс. британцев
Президент Алиев поручил Генпрокуратуре, МВД и МЧС определить виновных в пожаре в наркоцентре в Баку и привлечь их к ответственности
Disney покажет новых "Мстителей" на неделю раньше запланированного срока
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
AzerTelecom принял участие в 6-ой карьерной ярмарке
18 апреля состоится Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации