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Дальнее зарубежье 02.03.2018 13:00

Число коммерческих структур в Китае в марте может впервые превысить 100 млн

Число коммерческих структур в Китае, включая торговые компании, частные предприятия и сельские кооперативы, в марте 2018 года может впервые превысить 100 млн, заявил руководитель Главного государственного управления торгово-промышленной администрации Чжан Мао.

Как сообщает агентство "Синьхуа", в настоящее время в Китае функционирует 99,6 млн таких организаций.

Причем темпы создания новых бизнес-единиц ускорились с 31 тыс. в сутки в 2013 году до 52 тыс. в день в начале 2018 года.

Для поддержки бизнеса правительство Китая упростило административные проверки, процедуру утверждения новых предприятий, налоговые выплаты, процедуру подачи заявок на получение разрешения, водо-, электро- и газоснабжение, а также регистрацию недвижимости.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИИ, ЧИСЛО, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]