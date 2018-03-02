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Происшествия 02.03.2018 11:39

Более 200 человек было эвакуировано во время пожара в Наркоцентре в Баку – Минздрав Азербайджана

Более 200 пациентов и медицинского персонала было эвакуировано во время пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в результате которого погибли 24 человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.

«Большинство пациентов и медицинского персонала Наркоцентра, число которых составляет более 200 человек, были эвакуированы своевременно», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время эвакуированным лицам представляется необходимая медицинская и психологическая помощь. «Несмотря на предпринятые меры, жизнь 24 человек спасти не удалось»,- отметили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6.10 утра в пятницу по местному времени одноэтажном деревянном корпусе Наркологического центра. При этом непосредственно из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]