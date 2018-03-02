Более 200 человек было эвакуировано во время пожара в Наркоцентре в Баку – Минздрав Азербайджана

Более 200 пациентов и медицинского персонала было эвакуировано во время пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в результате которого погибли 24 человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.

«Большинство пациентов и медицинского персонала Наркоцентра, число которых составляет более 200 человек, были эвакуированы своевременно», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время эвакуированным лицам представляется необходимая медицинская и психологическая помощь. «Несмотря на предпринятые меры, жизнь 24 человек спасти не удалось»,- отметили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6.10 утра в пятницу по местному времени одноэтажном деревянном корпусе Наркологического центра. При этом непосредственно из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

Ф.Исазаде