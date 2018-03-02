Конференция по вопросам региональной безопасности, организованная парламентами Молдавии, Грузии и Украины, проходит в Кишиневе

В пятницу в Кишиневе открылась международная конференция по вопросам региональной безопасности, организованная парламентами Молдавии, Грузии и Украины.
Как сообщили "Интерфаксу" организаторы конференции, она начнется с приветственных выступлений исполнительного вице-президента Атлантического совета Дэймона Вильсона (Damon Wilson), а также председателей парламентов Молдавии, Грузии и Украины - Андриана Канду, Ираклия Кобахидзе и Андрея Парубия.
Первая часть конференции будет посвящена вопросам пропаганды и дезинформации. Обсуждения коснутся ответных мер на дезинформацию. С докладами выступят представитель Центра "Евразия", инициативы "Будущая Европа" и Центра стратегии и безопасности Scowcroft Майкл Карпентер (Michael Carpenter), председатель сейма Латвии Инара Мурниеце (Inаra MЕ"rniece), вице-спикеры законодательных органов Польши и Эстонии - Мария Кох (Maria Koc) и Энн Еесмаа (Enn Eesmaa).
Модератором станет замдиректора Центра "Евразия" Атлантического совета Гейша Гонсалес (Geysha Gonzalez).
Участники второй части обсудят обеспечение стабильного экономического роста и правового государства в рамках "Восточного партнерства". Вице-председатель Палаты депутатов румынского парламента Кармен-Иляна Михэлческу и представитель Центра "Евразия" Атлантического совета Андерс Аслунд обсудят с участниками конференции проблемы, с которыми сталкиваются Молдавия, Грузия и Украина, и меры, которые могут быть предприняты ЕС и США для поддержки реформ.
Проведет эту часть конференции бывший посол США в Молдавии Азиф Чодри.
Третья часть конференции будет посвящена энергетической безопасности. Участники обсудят поставки газа из России и укрепление энергетической независимости региона. Проведет эту часть представитель Центра "Евразия" Атлантического совета Тимоти Фэйрбанк (Timothy Fairbank). В числе докладчиков - председатель сейма Литвы Викторас Пранкетис (Viktoras Pranckietis), глава комиссии по энергокомплексу и топливу, ядерной политике и безопасности Верховной Рады Украины Наталья Кацер-Буковска.
Заключительную часть, посвященную современным вызовам безопасности, связанным с неразрешенными конфликтами в Молдавии, Грузии и Украине, проведет международный директор Королевского института объединенных служб в Лондоне Джонатан Эяль (Jonathan Eyal).
Среди выступающих, такие известные международные эксперты, как Джон Хербст (John Herbst), Давид Крамер и Александр Вершбоу.
Завершится форум официальным ужином, который организует Атлантический совет.
Конференция организована по инициативе председателей парламентов Молдавии, Грузии и Украины в партнерстве с Атлантическим советом. Участие в форуме подтвердили представители парламентов 11 стран. В мероприятии примут участие также европарламентарии, представители Конгресса США и известные эксперты международного и регионального уровня.
Перед началом конференции председатели парламентом Молдавии, Грузии и Украины возложили цветы к памятнику "Скорбящей матери" на Мемориале воинской славы в Кишиневе. Он был воздвигнут в память погибших в вооруженном конфликте в Приднестровье. Второе марта считается датой начала конфликта на Днестре.
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