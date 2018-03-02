В Италии завершается предвыборная кампания перед парламентскими выборами

В Италии в пятницу наступает последний день предвыборной кампании, сообщают итальянские СМИ.

Завершающую встречу с избирателями в Риме в пятницу проведет популистское движение "Пять звезд" во главе с Луиджи ди Майо. В ней, в частности, примет участие мэр Рима Вирджиния Раджи, пишет газета "Репубблика".

Во Флоренции финальный митинг проведет экс-премьер Италии и лидер левоцентристской "Демократической партии" Маттео Ренци.

Также в этот день пройдут мероприятия других партий, в частности, левоцентристских +Europa во главе с бывшим членом Еврокомиссии Эммой Бонино и "Братья Италии" Джорджии Мелони.

В субботу, 3 марта, в Италии наступает день тишины перед выборами: запрещено проведение политических митингов и агитация любого рода.

Лидеры партий делают последние крупные заявления. Так, лидер "Вперед, Италия" в четверг заявил, что председатель Европейского парламента Антонио Таяни дал согласие выдвигаться кандидатом на пост премьер-министра Италии. По закону сам С.Берлускони премьером Италии по итогам этих выборов стать не имеет право из-за того, что он был признан виновным в налоговых махинациях.

Лидер "Пяти звезд" Луиджи ди Майо в четверг представил список министров на случай, если его партия по итогам выборов получит право формировать правительство. В списки потенциальных кандидатов вошли преподаватели крупных университетов и политики. Так, министром по связям с парламентом Л.ди Майо хочет видеть секретаря палаты депутатов Италии от движения "Пять звезд" Риккардо Фракко, а главой МИД - преподавателя университета имени Николая Кузанского в Риме Эмануэлу дель Ре.

М.Ренци заявил, что готов поддержать любого, кого президент Серджо Маттарелла назначит премьером от "Демократической партии" в случае ее победы.

"Если Маттарелла возложит полномочия на Джентилони (Паоло, действующий премьер Италии - ИФ) или любого другого, министра или не министра, от "Демократической партии", он получит мою полную поддержку", - рассказал он в интервью телевизионному подразделению газеты "Репубблика".

В середине февраля в Италии завершилась публикация опросов, связанных с выборами. В последних опросах, как и прежде, лидировал блок правоцентристских партий. В опросе газеты "Коррьере делла сера" правоцентристская коалиция, в которую входят партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", партия Маттео Сальвини "Лига" (ранее "Лига Севера"), партия Джорджии Мелони "Братья Италии" и партия Раффаэле Фитто "Мы с Италией" получила поддержку 35,6% опрошенных. За "Пять звезд" были готовы отдать голоса 28,6% опрошенных, а за "Демократическую партию" - 22,6%. Значительная часть избирателей (33,8%), по данным опроса, либо еще не определилась с предпочтениями, либо вообще не пойдет голосовать.

28 декабря президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента в преддверии выборов. Очередные парламентские выборы пройдут в Италии 4 марта.

Избирательные пункты в Италии в воскресенье будут открыты с 07:00 до 23:00, первые экзит-поллы появятся сразу после завершения выборов. На выборах итальянцы смогут проголосовать за 630 кандидатов в сенат и 315 кандидатов в палату депутатов. Проголосовать за членов нижней палаты смогут порядка 46 млн итальянцев, за сенаторов - 42 млн избирателей (голосовать за членов верхней палаты смогут только граждане, которым исполнилось 25 лет).