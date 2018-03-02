Президентом Армении стал экс-посол Армен Саркисян

Парламент Армении путем тайного голосования избрал президентом республики бывшего премьер-министра, посла в Великобритании Армен Саркисяна, который был единственным кандидатом на эту должность.
За его кандидатуру проголосовали 90 депутатов, против - десять, один бюллетень признан недействительным. Для избрания кандидату в президенты необходимо было получить минимум 79 голосов из 105 депутатов.
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