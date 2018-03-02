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Регион 02.03.2018 12:15

Президентом Армении стал экс-посол Армен Саркисян

Парламент Армении путем тайного голосования избрал президентом республики бывшего премьер-министра, посла в Великобритании Армен Саркисяна, который был единственным кандидатом на эту должность.

За его кандидатуру проголосовали 90 депутатов, против - десять, один бюллетень признан недействительным. Для избрания кандидату в президенты необходимо было получить минимум 79 голосов из 105 депутатов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]