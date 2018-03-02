Около 70 человек погибли из-за последней волны холодов в Европе

Число жертв сильных холодов в европейских странах возросло до 69 человек, передают в пятницу европейские СМИ.

Ранее сообщалось о 49 погибших.

Стало известно, что накануне пять человек погибли в Литве, а также по два человека в Румынии, Словении и Сербии. Накануне сообщалось, о том, что в этих странах были зафиксированы летальные исходы из-за холодов, однако точное количество таких случаев не приводилось. Еще два человека погибли в Испании, накануне сообщалось об одном погибшем в этой стране, таким образом, число жертв возросло до трех человек.

Также с субботы на прошлой неделе семь человек погибли в Словакии.

Отмечается, что больше всего людей погибло в Польше. Полиция Польши сообщала накануне, что всего за февраль от переохлаждения умерли 32 человека, большая честь из них - в конце месяца, когда в стране начались сильные холода.

Кроме того, случаи летальных исходов в результате установившихся в регионе низких температур зарегистрированы в Чехии (восемь человек), Франции (четыре человека), Италии (два человека), Великобритании (один человек) и Нидерландах (один человек).

О повышенной опасности для жизни и здоровья людей из-за холодов в Европе предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Холода могут причинить значительный вред здоровью людей, могут ухудшить условия жизни и увеличить риск повышенного давления, инфаркта и инсульта. ВОЗ тщательно следит за ситуацией в европейских странах", - отмечается в заявлении ВОЗ.

В организации также подчеркнули, что наибольшая опасность угрожает пожилым людям, детям, а также бедным и бездомным людям.

Непривычные холода и снегопады пришли в Европу в конце прошлой недели. Во многих странах они вызвали сбои в работе транспорта. Так, из-за непогоды накануне были закрыты аэропорты Женевы, Эдинбурга, Глазго и Монпелье. К настоящему моменту аэропорты возобновили свою работу, однако отправка и прием авиарейсов осуществляется с задержками, некоторые рейсы отменены. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус авиарейса, а уже затем приезжать в аэропорт.

Между тем, непростая ситуация сложилась из-за холодов в Ирландии. Аэропорт в Дублине закрыт до субботы, полностью прекращено движение поездов. Накануне премьер-министр Ирландии Лео Варадкар призвал местных жителей соблюдать повышенные меры безопасности и заявил, что нельзя недооценивать опасность, связанную с погодными условиями.

Во Франции в 22 департаментах продолжает действовать повышенный - оранжевый - уровень опасности из-за снега и наледи. Снег выпал даже на Лазурном берегу и на Корсике.

На территории Великобритании бушует шторм, получивший название "Эмма". Он принес снегопады и сильные порывы ветра. Несколько тысяч жилых домов остались без электричества в Уэльсе и на юго-западе Англии.