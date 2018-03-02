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Дальнее зарубежье 02.03.2018 12:44

Полиция Израиля допрашивает Нетаньяху и его супругу по делу о коррупции

Полиция Израиля начала допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его супруги Сары в рамках антикоррупционного расследования, сообщает в пятницу сайт газеты "Таймс оф Исраэл".

Следователи прибыли в резиденцию Б.Нетаньяху в Иерусалиме. Сару Нетаньяху должны допросить в штаб-квартире спецподразделения полиции "Лахав 433", известном как "израильское ФБР", в городе Лод.

Так называемое "дело 4000" касается отношений между Б.Нетаньяху и бизнесменом Шаулем Эловичем. Следствие полагает, что премьер-министр мог вступить в сговор с Ш.Эловичем, владеющим контрольным пакетом акций израильской телекоммуникационной компании "Безек".

Предположительно, Б.Нетаньяху договорился с Ш.Эловичем о том, что на новостном портале "Валла", принадлежащем этой компании, будут опубликованы заказные материалы, выставляющие его и его семью в положительном свете в обмен на оказание преференций предприятию.

В настоящее время Ш.Элович находится под стражей.

Ранее полиция рекомендовала выдвинуть обвинения в отношении Б.Нетаньяху по двум другим антикоррупционным делам.

По данным расследования по так называемым "делу 1000" и "делу 2000", премьер-министр неоднократно получал дорогие подарки в обмен на покровительство. В частности, следователи полагают, что Б.Нетаньяху пытался заключить сделку с руководством одного из крупнейших изданий Израиля - газеты "Едиот Ахронот".

Б.Нетаньяху отверг обвинения в свой адрес, заявив, что намерен остаться на посту премьера.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ДОПРОС


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