Полиция Израиля допрашивает Нетаньяху и его супругу по делу о коррупции

Полиция Израиля начала допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его супруги Сары в рамках антикоррупционного расследования, сообщает в пятницу сайт газеты "Таймс оф Исраэл".
Следователи прибыли в резиденцию Б.Нетаньяху в Иерусалиме. Сару Нетаньяху должны допросить в штаб-квартире спецподразделения полиции "Лахав 433", известном как "израильское ФБР", в городе Лод.
Так называемое "дело 4000" касается отношений между Б.Нетаньяху и бизнесменом Шаулем Эловичем. Следствие полагает, что премьер-министр мог вступить в сговор с Ш.Эловичем, владеющим контрольным пакетом акций израильской телекоммуникационной компании "Безек".
Предположительно, Б.Нетаньяху договорился с Ш.Эловичем о том, что на новостном портале "Валла", принадлежащем этой компании, будут опубликованы заказные материалы, выставляющие его и его семью в положительном свете в обмен на оказание преференций предприятию.
В настоящее время Ш.Элович находится под стражей.
Ранее полиция рекомендовала выдвинуть обвинения в отношении Б.Нетаньяху по двум другим антикоррупционным делам.
По данным расследования по так называемым "делу 1000" и "делу 2000", премьер-министр неоднократно получал дорогие подарки в обмен на покровительство. В частности, следователи полагают, что Б.Нетаньяху пытался заключить сделку с руководством одного из крупнейших изданий Израиля - газеты "Едиот Ахронот".
Б.Нетаньяху отверг обвинения в свой адрес, заявив, что намерен остаться на посту премьера.
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