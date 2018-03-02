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Происшествия 02.03.2018 13:04

Генсек СЕ выразил соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку, в котором погибли 24 человека

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд (Thorbjorn Jagland) выразил соболезнования в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Баку, в котором погибли 24 человека.

«Я глубоко опечален трагическими новостями из Баку и сообщениями о многочисленных жертвах пожара в наркологическом центре. Я выражаю соболезнования от своего имени и от имени Совета Европы семьям погибших, властями Азербайджана и азербайджанскому народу. В этот трагический момент Совет Европы находится рядом с народом Азербайджана», - отмечается в тексте соболезнования Т.Ягланда, который распространила пресс-служба СЕ.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека. При этом 24 человека спасти не удалось. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕ, ПОЖАР, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]