Генсек СЕ выразил соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку, в котором погибли 24 человека

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд (Thorbjorn Jagland) выразил соболезнования в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Баку, в котором погибли 24 человека.

«Я глубоко опечален трагическими новостями из Баку и сообщениями о многочисленных жертвах пожара в наркологическом центре. Я выражаю соболезнования от своего имени и от имени Совета Европы семьям погибших, властями Азербайджана и азербайджанскому народу. В этот трагический момент Совет Европы находится рядом с народом Азербайджана», - отмечается в тексте соболезнования Т.Ягланда, который распространила пресс-служба СЕ.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека. При этом 24 человека спасти не удалось. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

А.Азизов