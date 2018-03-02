Азерэнержи в январе-феврале незначительно сократило выработку

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-феврале 2018 года произвело 4,044 млрд кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.
Как сообщалось, в январе-феврале 2017 года "Азерэнержи" выработало 4,072 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе-феврале текущего года спад выработки составил 0,7%.
В феврале Азерэнержи произведено 1,921 млрд кВт/час электроэнергии.
В 2017 году "Азерэнержи" произвело 20 млрд 29,9 млн кВт/ч электроэнергии.
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Мамедъяров и Лавров провели телефонные переговоры
ASAN Xidmet может выдавать визы гражданам Азербайджана для выезда в ряд стран
Путин соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в наркоцентре в Баку
Президент Алиев поручил мэру Баку и главе Минздрава оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в наркоцентре
Число погибших при пожаре в наркоцентре в Баку увеличилось до 25 – совместное заявление
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Медведев: модельер Зайцев открыл миру русский стиль
Мюллер может выдвинуть обвинения против россиян в связи с кибератаками на Демпартию США - СМИ
Договор о границе будет подписан в ходе визита президента Узбекистана в Таджикистан в марте - МИД Узбекистана
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
18 апреля состоится Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018
В 2018 году Nar планирует увеличить количество базовых станций на 25%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации