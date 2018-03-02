Азерэнержи в январе-феврале незначительно сократило выработку

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-феврале 2018 года произвело 4,044 млрд кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.

Как сообщалось, в январе-феврале 2017 года "Азерэнержи" выработало 4,072 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе-феврале текущего года спад выработки составил 0,7%.

В феврале Азерэнержи произведено 1,921 млрд кВт/час электроэнергии.

В 2017 году "Азерэнержи" произвело 20 млрд 29,9 млн кВт/ч электроэнергии.

Н.Аббасова