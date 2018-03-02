Президент Алиев поручил мэру Баку и главе Минздрава оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в наркоцентре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение госструктурам обеспечить в кратчайшие сроки провести необходимое расследование с целью выяснения причин пожара в Республиканском наркологическом центре, в котором погибло 25 человек.
И.Алиев в пятницу побывал на месте пожара, сообщает сайт главы государства.
"И.Алиев поручил принять безотлагательные меры с целью определения причин пожара в центре. Кроме этого, президент поручил мэру Баку и министру здравоохранения оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате инцидента", - отмечается в информации.
Кроме этого, глава государства поручил в кратчайшие сроки устранить все последствия пожара.
Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 30 человек. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.
Ф.Исазаде
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