Ёсинага уйдет с поста президента Subaru из-за скандала, но сохранит должность CEO

Глава японского автопроизводителя Subaru Corp. Ясуюки Ёсинага уйдет с поста президента компании после годового собрания акционеров в июне из-за скандала в связи с завершающим контролем автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка.

Вместе с тем он сохранит должность главного исполнительного директора и будет назначен председателем совета директоров, говорится в сообщении Subaru.

Пост президента - наивысший в структуре исполнительного руководства японских корпораций - займет глава североамериканского подразделения Subaru Томоми Накамура. В Северной Америке его преемником станет нынешний заместитель Том Долл.

В октябре Subaru объявила, что ее работники ненадлежащим образом проводили окончательные тесты автомобилей, предназначенных для продажи в Японии, и отозвала с рынка 417 тыс. машин.

Сам Я.Ёсинага заявил, что скандал лишь подтолкнул его и руководство Subaru к окончательному решению о перестановках, которые назревали давно, пишет The Wall Street Journal. Для себя он принял это решение в сентябре, за месяц до того, как стало известно о ненадлежащем проведении проверок автомобилей для японского рынка.

"Непозволительные действия произошли, пока компания думала о смене поколений, - сказал он. - Мы приносим извинения за причиненное беспокойство всем заинтересованным сторонам, включая наших клиентов".

Я.Ёсинага был президентом Subaru с 2011 года.

Subaru в пятницу также объявила об отставках трех топ-менежеров: Дзюна Кондо, который работал над созданием завода в Китае, главного инженера Такэси Такимори и главы производственного департамента Масахиро Касаи.