В результате авиаудара Турции близ Африна погибли около 20 проправительственных сирийских ополченцев - СМИ

ВВС Турции нанесли удар по двум позициям проправительственных сирийских бойцов в районе Африна, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

Согласно их данным, авиаудары были проведены вечером в четверг, в результате погибли 17 бойцов Сирийских народных сил. Информацию об атаке подтвердили курдские "Отряды народной самообороны".

Турецкие военные приводят несколько иные данные: согласно их информации, турецкий ударный вертолет нанес удар к западу от Африна, в результате, по утверждениям турецкой стороны, погибли девять "террористов".

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

В последние дни поступали сообщения о прибытии к Африну бойцов военизированных формирований, поддерживающих Дамаск.