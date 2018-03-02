Объявлено о запланированной на 16 марта в Астане встрече глав МИД стран-гарантов по Сирии

Встреча министров иностранных дел стран-гарантов процесса урегулирования конфликта в Сирии состоится 16 марта, сообщил временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Мусиенко.

"16 марта", - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос журналистов о дате встречи глав МИД "тройки" (Россия, Турция, Иран).

По словам А.Мусиенко, встреча пройдет в Астане.