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СНГ 02.03.2018 16:40

Объявлено о запланированной на 16 марта в Астане встрече глав МИД стран-гарантов по Сирии

Встреча министров иностранных дел стран-гарантов процесса урегулирования конфликта в Сирии состоится 16 марта, сообщил временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Мусиенко.

"16 марта", - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос журналистов о дате встречи глав МИД "тройки" (Россия, Турция, Иран).

По словам А.Мусиенко, встреча пройдет в Астане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ГАРАНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]