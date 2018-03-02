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СНГ 02.03.2018 16:32

В Кремле обеспокоены заявлением президента США о возможности введения ввозных пошлин на сталь и алюминий

Заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения ввозных пошлин на сталь и алюминий вызывает обеспокоенность и заслуживает самого пристального внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта ситуация заслуживает самого пристального внимания. Мы знаем, что во многих европейских столицах уже была высказана крайняя обеспокоенность в связи с подобными решениями. Мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается теперь в торговых отношениях после этого заявления", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что введение ввозных пошлин США на сталь и алюминий это антироссийская мера, Д.Песков заявил: "Это мера, которая направлена против многих стран".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, АЛЮМИНИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]