В Кремле обеспокоены заявлением президента США о возможности введения ввозных пошлин на сталь и алюминий

Заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения ввозных пошлин на сталь и алюминий вызывает обеспокоенность и заслуживает самого пристального внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта ситуация заслуживает самого пристального внимания. Мы знаем, что во многих европейских столицах уже была высказана крайняя обеспокоенность в связи с подобными решениями. Мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается теперь в торговых отношениях после этого заявления", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что введение ввозных пошлин США на сталь и алюминий это антироссийская мера, Д.Песков заявил: "Это мера, которая направлена против многих стран".