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Дальнее зарубежье 02.03.2018 17:02

Немецкие производители стали призвали ЕС использовать инструменты ВТО в ответ на американские пошлины

Председатель Экономического объединения производителей стали ФРГ Ханс Юрген Керкхофф заявил, что планы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз стали и алюминия нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает в пятницу немецкое издание "Фокус".

"Теперь Евросоюз должен уверенно начать (в отношении США - ИФ) процесс с помощью инструментов ВТО", - приводит издание слова Х.Ю.Керкхоффа.

"США создают торговый барьер, чтобы защитить себя от импорта стали из разных стран мира. Эти меры, очевидно, нарушают правила, установленные ВТО", - подчеркнул глава немецкого объединения.

Накануне в Европейской комиссии заявили, что сожалеют о шаге Вашингтона, "который, как представляется, являет собой явное действие с целью защиты собственной промышленности США и не оправдывается национальной безопасностью".

В минувший четверг Д.Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме пообещал ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали.

Пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%. Американский президент не уточнил, о каких именно видах продукции и уровне переработки идет речь.

Ожидается, что соответствующий указ будет подписан на следующей неделе.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ПОШЛИНЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]