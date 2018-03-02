Немецкие производители стали призвали ЕС использовать инструменты ВТО в ответ на американские пошлины

Председатель Экономического объединения производителей стали ФРГ Ханс Юрген Керкхофф заявил, что планы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз стали и алюминия нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает в пятницу немецкое издание "Фокус".

"Теперь Евросоюз должен уверенно начать (в отношении США - ИФ) процесс с помощью инструментов ВТО", - приводит издание слова Х.Ю.Керкхоффа.

"США создают торговый барьер, чтобы защитить себя от импорта стали из разных стран мира. Эти меры, очевидно, нарушают правила, установленные ВТО", - подчеркнул глава немецкого объединения.

Накануне в Европейской комиссии заявили, что сожалеют о шаге Вашингтона, "который, как представляется, являет собой явное действие с целью защиты собственной промышленности США и не оправдывается национальной безопасностью".

В минувший четверг Д.Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме пообещал ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали.

Пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%. Американский президент не уточнил, о каких именно видах продукции и уровне переработки идет речь.

Ожидается, что соответствующий указ будет подписан на следующей неделе.