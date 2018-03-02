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СНГ 02.03.2018 18:25

Янукович не исключает проведения украинской силовой операции в Донбассе

Киев может решиться на силовую операцию в Донбассе, такое мнение высказал четвертый президент Украины Виктор Янукович.

"Война продолжается, и пока не виден ее конец. Появилась угроза возврата территорий, не контролируемых Киевом, силовым и военным путем, что принесет новые проклятия со стороны народа", - сказал В.Янукович в пятницу на пресс-конференции в Москве.

"Закон о реинтеграции Донбасса демонстрирует, что нет у Киева желания идти мирным путем, мнение жителей Донбасса полностью игнорируется. Этот закон полностью исключает выполнение минских соглашений", - добавил экс-президент.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ДОНБАСС, ЯНУКОВИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]