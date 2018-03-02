Янукович не исключает проведения украинской силовой операции в Донбассе

Киев может решиться на силовую операцию в Донбассе, такое мнение высказал четвертый президент Украины Виктор Янукович.

"Война продолжается, и пока не виден ее конец. Появилась угроза возврата территорий, не контролируемых Киевом, силовым и военным путем, что принесет новые проклятия со стороны народа", - сказал В.Янукович в пятницу на пресс-конференции в Москве.

"Закон о реинтеграции Донбасса демонстрирует, что нет у Киева желания идти мирным путем, мнение жителей Донбасса полностью игнорируется. Этот закон полностью исключает выполнение минских соглашений", - добавил экс-президент.