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Дальнее зарубежье 02.03.2018 18:00

В Иерусалиме отменили досрочные голосование по выборам президента РФ, они пройдут 18 марта - посольство РФ

Посольство России в Израиле объявило о переносе сроков голосования на выборах президента России в Иерусалиме с 16 на 18 марта.

"По техническим причинам объявленное ранее досрочное голосование 16 марта в Иерусалиме не состоится. Приносим свои извинения. Приглашаем вас на выборы в основной день голосования - 18 марта", - говорится на официальной странице дипмиссии в Фейсбуке в пятницу.

Для проведения голосования на территории Израиля будут работать 14 избирательных участков.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]