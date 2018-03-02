В Иерусалиме отменили досрочные голосование по выборам президента РФ, они пройдут 18 марта - посольство РФ

Посольство России в Израиле объявило о переносе сроков голосования на выборах президента России в Иерусалиме с 16 на 18 марта.

"По техническим причинам объявленное ранее досрочное голосование 16 марта в Иерусалиме не состоится. Приносим свои извинения. Приглашаем вас на выборы в основной день голосования - 18 марта", - говорится на официальной странице дипмиссии в Фейсбуке в пятницу.

Для проведения голосования на территории Израиля будут работать 14 избирательных участков.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.