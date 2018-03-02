Президент Белоруссии раскритиковал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и потребовал от чиновников упорно отстаивать белорусские интересы в этой организации.

"Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают - что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!" - заявил А.Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

А.Лукашено при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста также высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете ЕЭК.

"Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно "долбить" их, пока они не будут решены", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, Россельхознадзор из-за постоянных нарушений ветеринарных требований планировал запретить поставки молока, сливок и сыворотки, поступающих из Белоруссии наливом, с 26 февраля. После консультаций с белорусской стороной этот срок был перенесён на 6 марта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с этим уже заявил, что республика ответит на введенный Россией запрет на ввоз белорусского молока. "Без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", - заявил А.Лукашенко 1 марта во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым.