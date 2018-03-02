Порошенко обещает снизить потребление газа в своем доме, призывает к этому же всех украинцев

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что присоединился к инициативе НАК "Нафтогаз Украины" под лозунгом "Прикрути", призывающей украинцев временно снизить температуру в домах на 1 градус, и призвал все государственные учреждения страны, по возможности, поступить аналогично.

"Прикрути - важная инициатива Нафтогаза Украины, которая призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля... Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фесбук в пятницу днем.

Он отметил, что российский "Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину.

"Чтобы разрушить этот сценарий - достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус...", - написал глава государства.

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в тот же день заявил о дефиците газа на Украине в объеме около 10 млн куб. м в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, и предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта.

Утром 2 марта в "Нафтогазе Украины" призвали украинцев: "Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался".