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СНГ 02.03.2018 18:11

Порошенко обещает снизить потребление газа в своем доме, призывает к этому же всех украинцев

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что присоединился к инициативе НАК "Нафтогаз Украины" под лозунгом "Прикрути", призывающей украинцев временно снизить температуру в домах на 1 градус, и призвал все государственные учреждения страны, по возможности, поступить аналогично.

"Прикрути - важная инициатива Нафтогаза Украины, которая призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля... Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фесбук в пятницу днем.

Он отметил, что российский "Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину.

"Чтобы разрушить этот сценарий - достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус...", - написал глава государства.

1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в тот же день заявил о дефиците газа на Украине в объеме около 10 млн куб. м в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, и предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта.

Утром 2 марта в "Нафтогазе Украины" призвали украинцев: "Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался".

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ГАЗ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]