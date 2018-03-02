Трамп усомнился в актерском таланте пародирующего его Алека Болдуина

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил недовольство игрой актера Алека Болдуина, который в шоу Saturday Night Live (SNL) пародирует президента.
"Алек Болдуин, чья умирающая, посредственная карьера была спасена тем, что он сыграл меня в SNL, теперь говорит, что играть меня было агонией для него", - написал президент США в "Твиттере".
"Алек, это была агония для тех, кто вынужден был это смотреть. Верни Даррелла Хаммонда, гораздо более смешного и гораздо более талантливого", - добавил Д.Трамп.
Д.Трамп отредактировал свое сообщение об А.Болдуине. В первой версии, копию которой сохранили западные СМИ, Д.Трамп неверно написал имя актера, дважды назвав его Алексом (полное имя актера - Александр Рэй Болдуин). Кроме того, в отредактированной версии пропало предложение, в котором Д.Трамп говорит, что А.Болдуин в шоу "был ужасен". Также президент допустил ошибку в слове "умирающая".
Сообщение Д.Трампа последовало за интервью А.Болдуина, опубликованном изданием "Холливуд репортер" в четверг. В интервью актер заявил, что для него каждый раз было "агонией" играть президента.
"Каждый раз, когда я это делаю, это как агония. Агония. Я так не могу", - сказал А.Болдуин.
А.Болдуин играет Д.Трампа в Saturday Night Live на телеканале "Эн-Би-Си" с сентября 2016 года. Пародии на Д.Трампа появились в телепрограмме в 1988 году. Даррелл Хаммонд, которого Д.Трамп упоминает в своей записи, работал в шоу вплоть до 2016 года, он нередко пародировал Д.Трампа.
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