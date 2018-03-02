Самому пожилому избирателю в Азербайджане 124 года - глава ЦИК

Право голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана, намеченных на 11 апреля, имеют более 5,3 млн граждан страны, заявил глава Центризбиркома Мазахир Панахов.

«Согласно уточненным избирательным спискам, в Азербайджане число людей имеющих права голоса, составляет 5 млн 309,434 тыс. человек. В их число входят граждане республики, проживающие за рубежом", - сказал М.Панахов на заседании ЦИК в пятницу.

По его словам, 50,78% человек, включенных в избирательные списки, это женщины, 49,22% - мужчины.

М.Панахов также отметил, что самая пожилая женщина в Азербайджане, имеющая права голоса – это жительница Бардинского района республики Самарга Аллахвердиева (1894 г.р.), самый пожилой мужчина - житель Биласуварского района Сафтар Гурбанов (1900 г.р.).

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако, президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

Ранее ЦИК зарегистрировал 15 выдвиженцев в президенты Азербайджана: действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, Анара Умудова (самовыдвиженец), Фуада Алиева (от Либеральной демократической партии Азербайджана), Турала Аббаслы (самовыдвиженец), Захида Оруджа (самовыдвиженец), Гудрата Гасангулиева (Партия единого народного фронта), Асифа Мамедова (самовыдвиженец), Эльшана Гасанова (самовыдвиженец), Фараджа Гулиева (Партия движения национального возрождения), Рази Нуруллаева (Альтернативная народного фронта), Араза Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана), Хафиза Гаджиева (Современный Мусават), Рамазана Бекирова (самовыдвиженец), Сардара Джалалоглу (Демократическая партия Азербайджана) и Али Алиева (Партия Граждан и развития).

ЦИК Азербайджана 27 февраля зарегистрировал И.Алиева кандидатом в президенты.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Ф.Исазаде