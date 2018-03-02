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Дальнее зарубежье 02.03.2018 16:57

США способны с легкостью побеждать в торговых войнах - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в пятницу, что его страна может легко выигрывать торговые войны.

"Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов на торговле с буквально каждой страной, с которой ведет дела, то торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть", - написал он в своем "Твиттере".

"Например, когда мы теряем $100 млрд (при торговле - ИФ) c определенной страной, которая начинает наглеть, то мы перестаем торговать и рвем большой куш. Это легко", - написал он.

В четверг Д.Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме пообещал ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали.

Пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%. Американский президент не уточнил, о каких именно видах продукции и уровне переработки идет речь.

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Тэги: США, ТРАМП, ТОРГОВЛЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]