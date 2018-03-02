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СНГ 02.03.2018 19:05

Два бывших заместителя экс-генпрокурора Узбекистана Кадырова задержаны по делу о злоупотреблениях

Два бывших заместителя экс-генпрокурора Узбекистана Рашитжона Кадырова - экс-прокуроры Ташкентской области Улугбек Суннатов и Жамшид Файзиев - задержаны по делу о злоупотреблениях и взятках бывшего главы надзорного ведомства республики, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры Узбекистана.

Вместе с тем, в пресс-службе опровергли сообщения СМИ о задержании бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи.

"Генеральная прокуратура заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора Р.Кадырова по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 210 (получение взятки) Уголовного кодекса республики.

Р.Кадыров руководил генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет до апреля 2015 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]