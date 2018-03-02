Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Мар 17° 6 Мар 14°

Дальнее зарубежье 02.03.2018 19:16

В правящей партии Польши по-прежнему ждут от Берлина выплаты многомиллиардных военных репараций

Депутат от польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик в пятницу заявил, что власти Германии обязаны выплатить Польше репарации за годы Второй мировой войны.

"Мы говорим о больших, но справедливых компенсациях за ущерб, нанесенный из-за военных преступлений, разрушений городов и сел, а также потери страной демографического потенциала (за время Второй мировой войны - ИФ)", - сказал А.Мулярчик в эфире польского телеканала Polsat News.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", речь идет о выплатах $850 млрд.

Польские власти по-прежнему настаивают на том, что Германия обязана выплатить военные репарации.

Так, экс-премьер Польши Беата Шидло ранее заявляла, что Польша "имеет право на выплату репараций и польское правительство может направить соответствующее требование к Германии". Впоследствии в рамках польского парламента был сформирован комитет по вопросу выплаты ФРГ репараций за годы Второй мировой войны.

В Берлине же утверждают, что Германия не намерена осуществлять подобные выплаты Польше, и называют их необоснованными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, РЕПАРАЦИИ


Похожие новости


Еврокомиссия выделила 9,2 млн евро на газопроводы между Германией и Польшей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]