В правящей партии Польши по-прежнему ждут от Берлина выплаты многомиллиардных военных репараций

Депутат от польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик в пятницу заявил, что власти Германии обязаны выплатить Польше репарации за годы Второй мировой войны.

"Мы говорим о больших, но справедливых компенсациях за ущерб, нанесенный из-за военных преступлений, разрушений городов и сел, а также потери страной демографического потенциала (за время Второй мировой войны - ИФ)", - сказал А.Мулярчик в эфире польского телеканала Polsat News.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", речь идет о выплатах $850 млрд.

Польские власти по-прежнему настаивают на том, что Германия обязана выплатить военные репарации.

Так, экс-премьер Польши Беата Шидло ранее заявляла, что Польша "имеет право на выплату репараций и польское правительство может направить соответствующее требование к Германии". Впоследствии в рамках польского парламента был сформирован комитет по вопросу выплаты ФРГ репараций за годы Второй мировой войны.

В Берлине же утверждают, что Германия не намерена осуществлять подобные выплаты Польше, и называют их необоснованными.