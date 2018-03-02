В правящей партии Польши по-прежнему ждут от Берлина выплаты многомиллиардных военных репараций

Депутат от польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик в пятницу заявил, что власти Германии обязаны выплатить Польше репарации за годы Второй мировой войны.
"Мы говорим о больших, но справедливых компенсациях за ущерб, нанесенный из-за военных преступлений, разрушений городов и сел, а также потери страной демографического потенциала (за время Второй мировой войны - ИФ)", - сказал А.Мулярчик в эфире польского телеканала Polsat News.
По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", речь идет о выплатах $850 млрд.
Польские власти по-прежнему настаивают на том, что Германия обязана выплатить военные репарации.
Так, экс-премьер Польши Беата Шидло ранее заявляла, что Польша "имеет право на выплату репараций и польское правительство может направить соответствующее требование к Германии". Впоследствии в рамках польского парламента был сформирован комитет по вопросу выплаты ФРГ репараций за годы Второй мировой войны.
В Берлине же утверждают, что Германия не намерена осуществлять подобные выплаты Польше, и называют их необоснованными.
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