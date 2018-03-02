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СНГ 02.03.2018 17:12

РФ может применить ядерное оружие в ответ на неядерную атаку, но только если она угрожает существованию страны - Путин в интервью Эн-Би-Си

Россия может применить ядерное оружие только в ответ на ядерную атаку или же в случае неядерного нападения, угрожающего существованию российского государства, заявил в интервью американскому телеканалу Эн-Би-Си президент РФ Владимир Путин.

"У нас два момента, которые могут вынудить нас в ответ применить ядерное оружие. Первый - это атака против нас с применение ядерного оружия. Или же - такая атака с применением обычного вооружения, которая ставит под угрозу само существование российского государства", - сказал президент, слова которого переведены на английский. Эн-Би-Си публикует фрагменты интервью в своем "Твиттере".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]