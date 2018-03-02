РФ может применить ядерное оружие в ответ на неядерную атаку, но только если она угрожает существованию страны - Путин в интервью Эн-Би-Си

Россия может применить ядерное оружие только в ответ на ядерную атаку или же в случае неядерного нападения, угрожающего существованию российского государства, заявил в интервью американскому телеканалу Эн-Би-Си президент РФ Владимир Путин.

"У нас два момента, которые могут вынудить нас в ответ применить ядерное оружие. Первый - это атака против нас с применение ядерного оружия. Или же - такая атака с применением обычного вооружения, которая ставит под угрозу само существование российского государства", - сказал президент, слова которого переведены на английский. Эн-Би-Си публикует фрагменты интервью в своем "Твиттере".