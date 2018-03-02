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СНГ 02.03.2018 19:45

Путин поздравил Саркисяна с избранием президентом Армении

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства выразил уверенность, что деятельность А.Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]