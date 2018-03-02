Путин поздравил Саркисяна с избранием президентом Армении

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства выразил уверенность, что деятельность А.Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы.