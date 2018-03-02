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СНГ 02.03.2018 17:41

Лукашенко ставит задачу обеспечить рост ВВП Белоруссии в 2025г до $100 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ставит перед правительством, Нацбанком и региональными властями задачу обеспечить рост ВВП республики в 2025 году до $100 млрд.

"В следующей пятилетке (в 2025 году - ИФ) нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в $100 млрд. Только это позволит иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения "хоть бы дожить до 2025 года" - неприемлемы", - заявил А.Лукашенко в рамках отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

Слова главы государства приводит госагентство "БелТА".

Президент полагает, что основой рост ВВП Белоруссии в 2017 году обусловили не внутренние факторы. "Это надо признать", - сказал он. В то же время, добавил А.Лукашенко, хорошо, что правительство смогло воспользоваться благоприятными внешними условиями.

А.Лукашенко обратил внимание, что экономики развитых стран в 2017 году росли на 2,3%, развивающихся - на 4,5%. "Мы же пока просто вяло ползем вслед. У них что, не было кризиса? Был. У нас хоть кто-то внедрил где-то инновационные технологии? Стали массово выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью? Производительность труда приблизилась к европейской? Об этом сегодня даже никто не упоминал, потому что мы имеем бледный вид в этом отношении", - констатировал президент.

Глава государства также заметил, что реального повышения конкурентоспособности белорусских товаров пока не происходит.

"Но при этом ломимся в Европу с товарами, которые были изобретены еще в Советском Союзе. Ну, может, чуть-чуть улучшили их по качеству, покрасили другой краской. Высоких технологий нет. Даже в среднетехнологичном секторе трудятся только 15% занятых, и лишь 600 тыс. человек могут заработать 1 тыс. белорусских рублей и более", - сказал А.Лукашенко.

ВВП Беларуси в 2017 году, по данным Белстата, составил 105,2 млрд бел. рублей (около $54,5 млрд), увеличившись по сравнению с 2016 годом на 2,4%.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВВП, ЗАДАЧИ


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