Парижский Диснейленд откроет еще три тематических парка, посвященных супергероям комиксов Marvel, мультфильму "Холодное сердце" и культовому фильму "Звездные воины", сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, парк увеличится с 27 до 39 га и обойдется The Walt Disney Company в 2 млрд евро. План расширения планируют реализовать до 2025 года, новые парки, как рассчитывают в компании, должны привлечь больше посетителей.

Глава The Walt Disney Роберт Аллен Айгер назвал этот проект самым грандиозным со дня открытия "Диснейленда" в Париже. По его словам, расширение территории парка обсуждалось с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и он одобрил проект.

В дополнение к тематическим зонам предусмотрено создание искусственного озера, которое объединит три новых парка и будет использоваться для театральных шоу и представлений.

Парк развлечений Диснейленд открылся в Париже в 1992 году. Сегодня это один из самых привлекательных объектов посещения для туристов в Европе. Ежегодно здесь бывают около 13 млн человек.