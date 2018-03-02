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Это интересно 02.03.2018 17:42

Парижский Диснейленд откроет еще три тематических парка

Парижский Диснейленд откроет еще три тематических парка, посвященных супергероям комиксов Marvel, мультфильму "Холодное сердце" и культовому фильму "Звездные воины", сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, парк увеличится с 27 до 39 га и обойдется The Walt Disney Company в 2 млрд евро. План расширения планируют реализовать до 2025 года, новые парки, как рассчитывают в компании, должны привлечь больше посетителей.

Глава The Walt Disney Роберт Аллен Айгер назвал этот проект самым грандиозным со дня открытия "Диснейленда" в Париже. По его словам, расширение территории парка обсуждалось с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и он одобрил проект.

В дополнение к тематическим зонам предусмотрено создание искусственного озера, которое объединит три новых парка и будет использоваться для театральных шоу и представлений.

Парк развлечений Диснейленд открылся в Париже в 1992 году. Сегодня это один из самых привлекательных объектов посещения для туристов в Европе. Ежегодно здесь бывают около 13 млн человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ДИСНЕЙЛЕНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]