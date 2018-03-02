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Происшествия 02.03.2018 17:51

Назарбаев соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в наркоцентре в Баку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с трагическими последствиями пожара в Республиканском наркоцентре в Баку, в результате которого погибли 25 человек.

«Разделяя боль братского народа Азербайджана, от себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме Н.Назарбаева.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 в пятницу рано утром по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 30 человек. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

Президент И.Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании госкомиссии для выяснения причин и устранения последствий пожара. Госкомиссию возглавил первый вице-премьер Абид Шарифов.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЖАР, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]