Антикоррупционная прокуратура Украины не намерена открывать дело по заявлению защиты Саакашвили

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не усматривает коррупционного преступления в действиях руководства Нацполиции, Миграционной службы и Госпогранслужбы по отношению к лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Н.Холодницкий, отвечая на вопрос о том, открыто ли уголовное производство по заявлению защиты М.Саакашвили, сказал: "(Директор НАБУ Артем - ИФ) Сытник мне докладывал, что заявление поступило, но производство по состоянию на 28 февраля не зарегистрировано".

При этом руководитель САП подчеркнул: "Исходя из той информации, что мне доложил директор НАБУ, оснований для открытия производства я не усматриваю. Там нет коррупционного преступления".

Н.Холодницкий допустил, что это заявление может быть передано другим уполномоченным органам.

22 февраля адвокаты М.Саакашвили подали в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление с просьбой открыть уголовные производства в отношении главы Государственной пограничной службы Петра Цигикала, главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка и главы Национальной полиции Сергея Князева из-за злоупотребления властью во время выдворения М.Саакашвили 12 февраля.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины пояснили, что М.Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов". В ведомстве считают, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".