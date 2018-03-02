Антикоррупционная прокуратура Украины не намерена открывать дело по заявлению защиты Саакашвили

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не усматривает коррупционного преступления в действиях руководства Нацполиции, Миграционной службы и Госпогранслужбы по отношению к лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Н.Холодницкий, отвечая на вопрос о том, открыто ли уголовное производство по заявлению защиты М.Саакашвили, сказал: "(Директор НАБУ Артем - ИФ) Сытник мне докладывал, что заявление поступило, но производство по состоянию на 28 февраля не зарегистрировано".
При этом руководитель САП подчеркнул: "Исходя из той информации, что мне доложил директор НАБУ, оснований для открытия производства я не усматриваю. Там нет коррупционного преступления".
Н.Холодницкий допустил, что это заявление может быть передано другим уполномоченным органам.
22 февраля адвокаты М.Саакашвили подали в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление с просьбой открыть уголовные производства в отношении главы Государственной пограничной службы Петра Цигикала, главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка и главы Национальной полиции Сергея Князева из-за злоупотребления властью во время выдворения М.Саакашвили 12 февраля.
В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.
В МВД Украины пояснили, что М.Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов". В ведомстве считают, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".
Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".
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