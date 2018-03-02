Премьер Турции выразил соболезнования Алиеву в связи с гибелью людей при пожаре в наркоцентре в Баку

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагическими последствиями пожара в Республиканском наркоцентре Баку.

«Весть о многочисленных человеческих жертвах граждан Азербайджана в результате пожара в лечебном центре в Баку глубоко опечалила меня»,- говорится в телеграмме Б.Йылдырыма.

От имени правительства и народа Турции Б.Йылдырым выразил соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 в пятницу рано утром по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 30 человек. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

Президент И.Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании госкомиссии для выяснения причин и устранения последствий пожара. Госкомиссию возглавил первый вице-премьер Абид Шарифов.

Ф.Исазаде