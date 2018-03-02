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СНГ 02.03.2018 20:30

Транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил об отсутствии угрозы для транзита российского газа через территорию его страны в государства ЕС и выразил уверенность, что контракт на транзит расторгнут не будет.

"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, РФ и "Газпром" еще раз продемонстрировали: как только наступают холода, они предпринимают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет. Украина - надежный партнер", - сказал П.Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.

Глава украинского государства отметил, что об этой ситуации проинформированы западные партнеры.

При этом он приветствовал заявление Европейской комиссии и других партнеров Украины, в частности, правительства Германии, по этому вопросу. "Они понимают, кто несет ответственность", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что правительство Украины принимает "исчерпывающие меры" для обеспечения надежной работы всех соответствующих систем и в ближайшее время будет проведено совещание по конкретной ситуации внутри Украины.

"Даны соответствующие поручения для выполнения решения Стокгольмского арбитража по компенсации убытков НАК "Нафтогаз Украины " в размере $4,6 млрд. Все это до последней копейки Украине будет заплачено, по этому поводу у меня нет никакого сомнения", - сказал П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]