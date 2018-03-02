Транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил об отсутствии угрозы для транзита российского газа через территорию его страны в государства ЕС и выразил уверенность, что контракт на транзит расторгнут не будет.
"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, РФ и "Газпром" еще раз продемонстрировали: как только наступают холода, они предпринимают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет. Украина - надежный партнер", - сказал П.Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.
Глава украинского государства отметил, что об этой ситуации проинформированы западные партнеры.
При этом он приветствовал заявление Европейской комиссии и других партнеров Украины, в частности, правительства Германии, по этому вопросу. "Они понимают, кто несет ответственность", - сказал П.Порошенко.
Президент отметил, что правительство Украины принимает "исчерпывающие меры" для обеспечения надежной работы всех соответствующих систем и в ближайшее время будет проведено совещание по конкретной ситуации внутри Украины.
"Даны соответствующие поручения для выполнения решения Стокгольмского арбитража по компенсации убытков НАК "Нафтогаз Украины " в размере $4,6 млрд. Все это до последней копейки Украине будет заплачено, по этому поводу у меня нет никакого сомнения", - сказал П.Порошенко.
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