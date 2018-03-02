Президент Молдавии призвал ЕС и Германию обратить внимание на предстоящие выборы в республике - пресс-служба

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе поездки в Берлин заявил о чрезвычайной важности парламентских выборов, которые могут пройти в республике осенью, призвал ФРГ и ЕС обратить на них пристальное внимание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства в пятницу.

"В ходе встреч в Берлине стороны обсудили возможные сценарии в процессе местных и парламентских выборов в Молдавии. Президент И.Додон призвал немецких представителей, совместно с представителями Европейского Союза, пристально следить за данными выборами, которые носят исключительно важный характер для страны и "должны пройти с соблюдением принципов демократии и прозрачности", - говорится в сообщении пресс-службы.

И.Додон провел ряд неформальных встреч с представителями немецких ведомств. Среди них представители федерального канцлера и МИД, депутаты Бундестага.

"В ходе состоявшихся встреч состоялось подробное обсуждение как ситуации в Республике Молдова и в регионе, так и политические и экономические молдавско-германские отношения. Важной темой в ходе дискуссий стал приднестровский вопрос. Президент страны выразил признательность за постоянную политическую поддержку Германии в процессе приднестровского урегулирования, а также приветствовал усилия немецкой стороны с целью возобновления переговоров в формате "5+2" и выявления эффективного политического решения по данному вопросу", - отмечает пресс-служба президента.

"Президент Молдовы вновь указал на то, что наша страна должна поддерживать хорошие отношения и с Востоком, и с Западом на благо нашего народа и нашей страны", - говорится в сообщении.

Накануне молдавские СМИ сообщали, что визит носит частный характер и запланированы только встречи с неофициальными лицами и представителями крайне левых сил в Бундестаге.

В пятницу заместитель председателя оппозиционной "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко написал на своей странице в Facebook, что "И.Додон придумал повод уехать из страны по согласованию с лидером Демпартии, олигархом Владом Плахотнюком".

"2 марта в Кишиневе проходят два мероприятия, которые заставили бы президента И.Додона чувствовать себя очень неуютно... если бы он был в Кишиневе. 2 марта в Кишиневе собрались сотни участников боевых действий на Днестре, чтобы вспомнить драму 1992 года. И.Додон, как президент, хотя бы по протоколу, должен был бы прийти в центр столицы на возложение цветов, и тогда он бы неизбежно встретился с комбатантами", - написал Д.Чубашенко.

Молдавский оппозиционер добавил, что в этот день в Кишиневе также проходит международная конференция "Восточного партнерства". "И Додон ретировался в Берлин, чтобы его неспособность противопоставить хоть что-то этому русофобскому шабашу не так сильно бросалась в глаза", - заявил Д.Чубашенко.