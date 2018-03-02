Путин назвал распад СССР главным событием, которое он хотел бы изменить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главное историческое событие, которое ему хотелось бы изменить, это развал Советского Союза.
В ходе Медиафорума Общероссийского народного форума в Калининграде президенту задали блиц-вопросы, в том числе его спросили, какое событие, произошедшее в России, ему хотелось бы изменить.
Не задумываясь, В.Путин сказал: "Развал Советского Союза".
Кроме того, глава государства сказал, что не хотел бы знать своего будущего, которое наступит через пять-десять лет. На вопрос о кумирах он заметил, что не считает правильным создавать их себе, хотя добавил, что ему нравится деятельность многих общественников, культурных и государственных деятелей.
Исторический период, в котором президенту хотелось бы оказаться, является настоящее время. "Сегодня. Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент", - сказал В.Путин.
У президента спросили, гулял ли он когда-нибудь неузнанным по улице, на что В.Путин ответил утвердительно. На реплику о том, что президента можно встретить на улице, он заметил: "Маловероятно, но..."
Главным в жизни для В.Путина, по его словам, является "результат".
Президент также сообщил, что у него нет мечты, которая до сих пор не сбылась. "Нет. Вы знаете, каждый из нас, когда мы живем, мы работаем, мы ставим перед собой какие-то цели - у меня известная работа и цель понятная. Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед", - сказал глава государства.
Сила России, по словам президента, в людях.
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