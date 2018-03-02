При ударе турецких вертолетов по проправительственным силам в сирийском Африне погибли 17 человек





Турецкие военные вертолеты в пятницу нанесли удар по проправительственным силам в районе города Африн на севере Сирии, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на очевидцев.

В результате удара погибли 17 человек, уточняется в сообщении.