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Дальнее зарубежье 02.03.2018 22:01

При ударе турецких вертолетов по проправительственным силам в сирийском Африне погибли 17 человек


Турецкие военные вертолеты в пятницу нанесли удар по проправительственным силам в районе города Африн на севере Сирии, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на очевидцев.

В результате удара погибли 17 человек, уточняется в сообщении.

Среди погибших 14 человек принадлежали к сирийским проправительственным вооруженным формированиям, которые неделей ранее Дамаск направил на север страны для сдерживания турецкой военной операции против курдов, еще трое погибших были связаны с курдским ополчением, отмечает телеканал.

Накануне турецкие вооруженные силы сообщали, что в ходе турецкой операции в районе Африна они понесли потери - восемь человек погибли, еще 13 ранены.

Турция проводит в районе города Африн на севере Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" с 20 января. Целью турецких военных в Сирии является вооруженное курдское ополчение, которое в Анкаре считают террористическим.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, УДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]