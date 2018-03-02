Боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с химоружием - российские военные

Российские военные заявили, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с использованием отравляющих веществ.
"Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией", - сказал в пятницу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западные странами в применении химического оружия против собственного народа", - сообщил он.
По словам генерала, информация о готовящейся группировками "Джабхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" провокации с использованием химических веществ поступила от сирийских властей.
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