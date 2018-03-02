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Дальнее зарубежье 02.03.2018 22:25

Боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с химоружием - российские военные

Российские военные заявили, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с использованием отравляющих веществ.

"Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией", - сказал в пятницу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западные странами в применении химического оружия против собственного народа", - сообщил он.

По словам генерала, информация о готовящейся группировками "Джабхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" провокации с использованием химических веществ поступила от сирийских властей.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БОЕВИКИ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]