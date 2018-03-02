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СНГ 02.03.2018 22:47

"Нафтогаз" ожидает стабилизации работы ГТС с субботы

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает стабилизации работы газотранспортной системы (ГТС) с 3 марта, заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "24 канала".

"Для нас эти сутки (2 марта - ИФ) являются критическими - но мы уже видим, что мы их проходим. Благодаря, в частности, сознательным украинским гражданам, которые добровольно ограничили потребление. За счет того, что уже пошел газ с Европы, за счет разных технических действий (приводы в "Укртрансгазе" были переведены на электроэнергию, предприятия ТКЭ - перешли на мазут). За счет всех этим мер мы уже видим, что ситуация стабилизируется. И с завтрашнего дня мы увидим уже абсолютно стабильную работу ГТС", - сказал он.

Ю.Витренко добавил, что проблемы возникли за счет стечения ряда обстоятельств: несоблюдения "Газпромом" давления на входе в ГТС Украины (несоответствие транзитному контракту); очень холодной погоды и сопряженного с этим роста потребления и цен на газ в Европе; отказа "Газпрома" поставлять газ на Украину вопреки контракту и решениям Стокгольмского арбитража.

"Сегодня были самые критические сутки - мы видим, что пока все позитивно. Завтра нужно посмотреть, как все работает уже в нормальном режиме, и потом мы будем с уверенностью говорить, что можем возвращаться к обычной работе без каких-либо ограничений", - резюмировал он.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]