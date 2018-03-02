"Нафтогаз" ожидает стабилизации работы ГТС с субботы

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает стабилизации работы газотранспортной системы (ГТС) с 3 марта, заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "24 канала".
"Для нас эти сутки (2 марта - ИФ) являются критическими - но мы уже видим, что мы их проходим. Благодаря, в частности, сознательным украинским гражданам, которые добровольно ограничили потребление. За счет того, что уже пошел газ с Европы, за счет разных технических действий (приводы в "Укртрансгазе" были переведены на электроэнергию, предприятия ТКЭ - перешли на мазут). За счет всех этим мер мы уже видим, что ситуация стабилизируется. И с завтрашнего дня мы увидим уже абсолютно стабильную работу ГТС", - сказал он.
Ю.Витренко добавил, что проблемы возникли за счет стечения ряда обстоятельств: несоблюдения "Газпромом" давления на входе в ГТС Украины (несоответствие транзитному контракту); очень холодной погоды и сопряженного с этим роста потребления и цен на газ в Европе; отказа "Газпрома" поставлять газ на Украину вопреки контракту и решениям Стокгольмского арбитража.
"Сегодня были самые критические сутки - мы видим, что пока все позитивно. Завтра нужно посмотреть, как все работает уже в нормальном режиме, и потом мы будем с уверенностью говорить, что можем возвращаться к обычной работе без каких-либо ограничений", - резюмировал он.
Виновные в убийстве мирных жителей в Ходжалы заслуживают своего Нюрнбергского процесса – российское издание
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 100 раз - Минобороны Азербайджана
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию для наблюдения за выборами президента в Азербайджане
Россельхознадзор может запретить поставки сухого молока из Киргизии
Украина в субботу нарастила импорт газа из Европы в связи с кризисом с 4 до 29 млн куб. м в сутки - Порошенко
Украина в полном объеме обеспечила транзит газа странам ЕС - Порошенко
Медведев соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в наркоцентре в Баку
Пожар во Владимирской области унес жизни четырех детей
Премьер Турции выразил соболезнования Алиеву в связи с гибелью людей при пожаре в наркоцентре в Баку
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
AzerTelecom принял участие в 6-ой карьерной ярмарке
18 апреля состоится Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации